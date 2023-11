Começam as obras da nova creche e Centro Comunitário do Mutinga

A Prefeitura de Osasco iniciou a construção da Creche e Centro Comunitário do Jardim Mutiga (Rua Heliotrópio).

A unidade terá a capacidade para atender mais de 90 crianças em período integral.

Segundo a Prefeitura, a creche do Mutinga terá um novo formato e contará com dois andares: no térreo, as crianças serão atendidas como nas outras unidades educacionais, com salas de aulas, cozinha, refeitório, sanitários adaptados, salas de diretor e professor, recepção, solários, fraldários, lactário, brinquedoteca e playground. Já o andar superior contará com um Centro Comunitário, onde serão disponibilizadas as mais diversas atividades para a comunidade.

Segundo o prefeito, a unidade ficará pronta em um ano.