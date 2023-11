Teatro Municipal de Osasco sedia entrega do 1º Prêmio Amanda França de Políticas para Igualdade Racial nesta quarta-feira (22)

O Teatro Municipal de Osasco sedia nesta quarta-feira (22) a entrega do 1° Prêmio Amanda França de Políticas para Igualdade Racial de Osasco e Região.

publicidade

O prêmio busca reconhecer pessoas e grupos que fizeram e fazem a diferença na luta anti-racista, no letramento racial e na busca por uma sociedade equanime que viva a cultura de paz e liberdade de crença.

O evento começará com uma Feira de expositores afro-brasileiros indígenas a partir das 17h e com a abertura da Exposição “Rainhas Candaces” no saguão do Teatro.

publicidade

As atividades dentro do teatro começam às 19h, com apresentações culturais e homenagens. Amanda França foi Secretária da Igualdade Racial em Osasco e faleceu em outubro.

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1533.