Mega Feirão do Emprego de Osasco contrata 1,2 mil pessoas

O Mega Feirão do Emprego de Osasco, o Emprega OZ, resultou em 1.280 pessoas aprovadas nos processos seletivos, com expectativa de aumento nos próximos dias, pois gerou 2.743 encaminhamentos para processos seletivos futuros. As vagas não preenchidas estão disponíveis nos Portais do Trabalhador de Osasco.

O Feirão incluiu oportunidades para jovens aprendizes e pessoas sem experiência, como Gisele Santana, de 19 anos, estudante de administração, animada com a possibilidade de iniciar seu primeiro emprego. Além disso, foram oferecidas 1.075 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, preenchendo 218 delas.

O prefeito Rogério Lins ressaltou a importância da parceria entre o poder público e o setor privado, enfatizando o sucesso do Feirão como um passo significativo para reinserir a população no mercado de trabalho.

Realizado no dia 17 por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura, o evento teve o apoio da Faculdade Anhanguera e contou com mais de 49 empresas que disponibilizaram 5.871 vagas nas áreas de metalúrgica, comércio, serviços e logística, com salários que variavam entre R$ 1.690 e R$6.700.