Começam as obras do novo viaduto em Carapicuíba

As obras do Viaduto Carapicuíba, que vai ligar o Terminal Municipal até o Terminal Luiz Bortolosso (Km 21), foram iniciadas.

publicidade

Com cerca de 2 km de extensão, o elevado será parte do novo Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo e vai interligar as Avenidas Governador Mario Covas (Carapicuíba), desembargador Dr. Des. Eduardo Cunha de Abreu (Carapicuíba) e a Av. dos Autonomistas (Osasco).

A remodelação viária visa dar mais fluidez para quem se desloca pela região.

publicidade

A obra, parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba, Governo do Estado e EMTU, tem investimento previsto de R$ 66,9 milhões, com previsão de conclusão dos serviços no final de 2023, de acordo com o governo.

Após a conclusão das obras, o trecho terá em circulação 30 linhas intermunicipais operadas pelo Consórcio Anhanguera e 16 linhas municipais de Carapicuíba.