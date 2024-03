Começam obras de desassoreamento do Rio Cotia

As prefeituras de Barueri e Carapicuíba deram início às obras de desassoreamento do Rio Cotia, localizado entre ambas as cidades, na terça-feira (12). Os trabalhos, que são uma antiga reivindicação dos moradores do entorno, acontecem em parceria com o governo estadual por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

publicidade

“A limpeza do fundo do rio trará de volta a fluidez do curso das águas e evitará que as chuvas causem preocupação, prevenindo enchentes e pontos de alagamentos, que afetam diretamente os moradores da região”, afirma a Prefeitura de Carapicuíba.

Descarte irregular de lixo em Carapicuíba pode gerar multa de até R$ 9 mil

O assoreamento é ocasionado devido ao acúmulo de sedimentos, tais como areia, terra, rochas, lixo e outros materiais levados até o leito dos cursos d’água pela ação da chuva e do vento. “É um processo natural, mas que pode ser intensificado pela ação humana”, continua.

publicidade

Por esse motivo, a administração municipal de Carapicuíba reforça a importância de não descartar lixo e entulho em vias públicas. Para realizar o descarte adequado, os munícipes devem consultar os endereços dos Ecopontos.

Além disso, é possível denunciar quem joga sujo com a cidade, enviando vídeo ou foto do veículo/infrator para o WhatsApp Denúncia: (11) 94126-4022. A multa pode chegar até R$ 9 mil.