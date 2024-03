“Um coração grato move o coração de Deus”, reflete Simone ao lembrar de situação marcante

A nova música de trabalho da cantora Simone Mendes, “Dois Tristes”, entrou no Top 50 do Spotify. Hoje (13), ao saber da novidade, a artista usou os Stories do Instagram para comemorar e agradecer aos fãs, e aproveitou para compartilhar uma experiência que a fez refletir sobre a importância de ser grata por tudo, até mesmo pelos perrengues.

“Cada conquista da minha carreira é um presente de Deus e de vocês para a minha vida. Sou muito grata! Um coração grato move o coração de Deus e é por isso que tenho recebido tantas bênçãos e eu sou grata por tudo”, declarou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Na ocasião, Simone lembrou de uma situação que vivenciou logo quando deixou sua casa confortável em Fortaleza (CE) e mudou-se para São Paulo, onde ainda não tinha um imóvel próprio.

“Quando chegamos na cidade que eu moro hoje, as coisas eram muito caras. Então, entrei num acordo com o meu esposo [o empresário Kaká Diniz]: é melhor comprar um terreno e construir do que comprar alguma casa desse porte”, contou. “Compramos o terreno e esperamos [o tempo certo para construir a nossa]. Enquanto isso, tivemos que alugar uma casa”, continuou.

A artista disse que a casa a qual alugou para morar era um imóvel para venda e não podia fazer modificações, nem mesmo furar uma parede. “A gente mobiliou essa casa com móveis soltos e comprei um rack simples para colocar a TV. Com o tempo, a porta desse rack ficou folgada do abre e fecha e eu comecei a reclamar: ‘por que saí de uma casa tão confortável para ficar aqui nesse lugar? Esse rack desse jeito, não aguento mais!”, lembrou Simone.

“Gente, teve um dia que eu reclamei e Deus falou comigo: ‘Enquanto você não parar de reclamar, não vou mudar a sua vida’. Aí, comecei a pedir perdão: ‘Senhor, me ensina a ter um coração grato, me ensina a agradecer por esse rack, por essa pia [dava pra ver o sifão]… Ali eu comecei a ter um coração grato de verdade. E Deus deu pra gente uma das melhores casas do condomínio porque ele é Deus”, completou.

A cantora, que após encerrar a dupla com a irmã Simaria estourou no Brasil e no mundo, aproveitou o momento para mandar um recado a cada fã e seguidor: “Comece a agradecer pela casa, pela comida, pela simplicidade. Mude os hábitos, peça um coração grato. Ainda que seja simples, agradeça pela cama que tem pra dormir, pela saúde… Quando a gente começa a fazer isso, Deus muda a situação”.

“Pegue essa história como aprendizado e comece a mudar para que Deus faça infinitamente mais. A gratidão de hoje vai além da saúde, é por você que está aí do outro lado e ter colocado minha música no top 50”, concluiu a artista, que completou 11 anos de casamento com Kaká.

Mansão de luxo

Simone mora com o marido e os dois filhos, Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3, numa mansão luxuosa num condomínio de Alphaville desde 2020. Ela compartilhou no canal do YouTube as obras de construção, decoração e até a faxina no imóvel, que atrai os olhares de muitos.

A propriedade tem uma porta gigantesca, piscina, sauna, vista para área verde, espaço gourmet, elevador, academia, entre outros atrativos.

Em Alphaville, Simone é vizinha de personalidades como Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, Eliana, Rodrigo Faro, Camila Loures, Celso Portiolli, Wanessa Camargo, Manoel Gomes, entre outras celebridades.