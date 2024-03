Simone e Kaká completam 11 anos de casamento e trocam declarações: “Somos de verdade”

A cantora sertaneja Simone Mendes e o empresário Kaká Diniz completaram 11 anos de casados e usaram as redes sociais para se declararem um ao outro, no sábado (9). O casal, que é dono de uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, tem dois filhos: Henry, de 9 anos, e Zaya, 3.

“Você me ensinou que o amor vai além de uma palavra, pois o amor é uma verdadeira DECISÃO. Há 11 anos atrás, quando eu tinha apenas 27 anos, eu tive a melhor decisão da minha vida. Foi decidir te amar que me fez enxergar que a vida vale a pena; foi decidir te amar que entendi que jamais a minha vida faria sentido sem ter você ao meu lado; foi decidir te amar que me lembro todos os dias que você me resgatou do poço mais profundo da minha vida; foi decidir te amar que fez com que você me apresentasse aquele que mudaria a minha história: JESUS”, escreveu Kaká à amada.

“Já enfrentamos tantas coisas, passamos por tantos obstáculos, mas hoje podemos dizer que vencemos. […] Eu tenho orgulho da nossa família, pois num mundo de uma rede social cheia de ‘contos de fadas’, nós podemos olhar um para o outro e dizer: NÓS SOMOS DE VERDADE!”, continuou.

Simone, por sua vez, publicou um vídeo repleto de fotos do casal junto aos filhos. “Sinto que o amor é a melhor sensação que existe. E tudo isso começou há onze anos quando nos conhecemos no meu show, lembra? O dia de hoje é um momento de lembrar tudo que já vivemos e tudo que nos trouxe até aqui. Sou muito feliz ao seu lado e tenho a certeza que é exatamente aqui que eu deveria estar”, afirmou a voz de “Erro Gostoso”.

“Você me completa e eu sinto muito orgulho de tudo que construímos lado a lado. Que venham os próximos anos, pois tenho certeza que serão tão incríveis como estes 11 que já passaram. Que o amor que sentimos um pelo outro continue vivo até ao dia em que deixamos de respirar!”, continuou Simone.

O casal recebeu ainda muito carinho de amigos, fãs e seguidores nos comentários das publicações. “Deus guarde e cuide de vocês!”, disse a cantora Solange Almeida. “Feliz vida seus lindos. Que o Senhor continue abençoando e sustentando vocês!”, escreveu a cantora gospel Raquel Lima.

“Que a graça do nosso Deus continue abundante no lar, na vida, no relacionamento de vocês, mana! Amooo”, afirmou Fabíola Gadelha, vizinha de Kaká e Simone em Alphaville.