Polícia Militar prende criminosos envolvidos em roubos de veículos em Osasco

No último sábado (9), policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação bem-sucedida que resultou na prisão de uma dupla de criminosos envolvidos em roubos de veículos em Osasco.

Durante o patrulhamento, a equipe de Força Tática do BPM/M avistou um veículo com queixa de roubo trafegando pela Avenida Alagoinha. O carro suspeito era ocupado por dois indivíduos. Ao dar ordem de parada, o motorista desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade.

Contudo, durante a perseguição policial, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo estacionado no bairro Munhoz Júnior. Aproveitando a situação, os policiais agiram rapidamente e conseguiram deter os criminosos. A dupla foi então conduzida ao 5º Distrito Policial, onde foram reconhecidos pela vítima. Ambos permanecem detidos, aguardando o andamento do processo legal.

Além disso, outra ação de destaque ocorreu também no dia 9, protagonizada pela equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Os policiais receberam informações em tempo real do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre a localização de uma moto roubada na Estrada das Rosas, no Jardim Santa Maria.

As equipes policiais então realizaram a abordagem.

No momento da ação, o suspeito resistiu à prisão, resultando em confronto com os policiais. Durante o incidente, infelizmente, um dos policiais militares acabou com uma fratura na mão e precisou de atendimento médico. O indivíduo foi levado ao 5º Distrito Policial, onde permaneceu sob custódia. Vale destacar que a moto roubada e os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima.