Plataforma utilizada em Carapicuíba é apresentada no Fórum de Cidades Inteligentes

Uma iniciativa adotada em Carapicuíba foi exposta no Fórum Regional de Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, organizado pelo ISCBA (Instituto Smart City Business América) em Sorocaba em fevereiro.

publicidade

O projeto apresentado se refere ao uso da geointeligência como ferramenta para auxiliar a gestão urbana.

Há aproximadamente 3 anos, a Prefeitura de Carapicuíba implementou o monitoramento de alterações urbanas por meio da plataforma Geopixel Cidades.

publicidade

O objetivo da dispositivo é manter a base de dados atualizada para ajudar na tomada de decisões assertivas, atender às demandas do Ministério Público em relação a ocupações irregulares, agilizar a regularização de obras e fornecer informações atualizadas e seguras para a Defesa Civil, entre outros benefícios.

Segundo Paulo Simão, diretor de negócios da Geopixel, a Prefeitura de Carapicuíba já recebeu 8.900 alertas de intervenções necessárias desde o início do uso da plataforma.

O modelo adotado em Carapicuíba inclui uma atualização via satélite a cada 4 meses, que mostra as alterações no espaço urbano, como construções, demolições, descarte de entulho, expansão de edificações, exposição do solo e queimadas. Com base nessas informações, gera-se um relatório para a administração, que direciona as ações conforme a necessidade.