Fique atento aos sintomas e saiba como se prevenir da dengue

O aumento dos casos de dengue tem preocupado autoridades e especialistas em todo o estado de São Paulo. Só neste ano, o número de mortes confirmadas em decorrência da doença chegou a 51, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Na região, as prefeituras de cidades como Osasco, Barueri, Cotia, Carapicuíba e Itapevi têm intensificado os trabalhos preventivos, com a realização de mutirões e visitas de porta em porta em diversos bairros, com o objetivo de coibir possíveis criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença.

Em Osasco, a população pode ainda ligar para a Central 156 para denunciar possíveis focos de dengue.

Quais os sintomas?

Febre alta (>38°C)

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Mal-estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo

A dengue também pode ser assintomática ou apresentar um quadro leve. Já a forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

“É importante procurar orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas, pois as manifestações iniciais podem ser confundidas com outras doenças, como febre amarela, malária ou leptospirose e não servem para indicar o grau de gravidade da doença”, explica o Ministério da Saúde.

Prevenção e combate à dengue:

A prevenção da dengue pode ser feita por meio de medidas como:

Eliminação de criadouros: O mosquito Aedes Aegypti deposita seus ovos em recipientes com água parada. Portanto, é essencial eliminar possíveis criadouros em torno das residências, como vasos de plantas, pneus velhos, recipientes abandonados e caixas d’água mal vedadas. O uso regular de repelentes de insetos, especialmente durante o amanhecer e o entardecer, quando os mosquitos estão mais ativos, pode ajudar a evitar picadas. Manter as janelas e portas protegidas com telas também pode reduzir significativamente o risco de picadas de mosquitos. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, especialmente em áreas onde há alta incidência de dengue, também pode ajudar a prevenir picadas.