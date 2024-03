Osasquense conquista bronze no estadual de Parabadminton

O atleta osasquense João Carlos conquistou medalha de bronze na 1ª etapa estadual de Parabadminton, realizada em São Bernardo do Campo no final de semana. A competição reuniu 289 atletas de 18 cidades.

O parabadminton é um esporte jogado com raquete e peteca que, em seu formato paralímpico, é praticado por atletas com deficiência física. O representante de Osasco competiu na categoria WHI Simples.

No currículo, João Carlos conquistou a medalha de ouro nas Paralimpíadas Universitárias e o troféu de segundo maior pontuador, além da medalha de bronze no Sul-Americano, em 2021.

“Na semifinal joguei com o atual vice-campeão, Rodolfo Cano, medalha de prata no Parapan-Americano do Chile. Foi um jogo incrível, de muita competitividade. Embora eu tenha perdido, foi uma experiência fora do comum”, disse o atleta.

O paratleta é integrante do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco. “Parabéns ao João Carlos. Ele é um exemplo de pessoa e atleta”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

A próxima competição será a 1ª Etapa do Brasileiro de Parabadminton, em maio, em Curitiba, no Clube Curitibano.