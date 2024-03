Em mansão de Alphaville, funcionárias de Carlinhos conhecem Simone Mendes e caem no choro

O influenciador digital Carlinhos Maia apresentou a vizinha e amiga Simone Mendes às funcionárias de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O encontro surpresa, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (11), foi repleto de emoção.

publicidade

Carlinhos registrou tudo e compartilhou nos Stories do Instagram. “Meninas, deixa eu apresentar uma amiga minha a vocês. Vem cá, conhecem?”, disparou o morador de Alphaville. Nesse momento, Simone entra pelo corredor externo da casa.

As funcionárias de Carlinhos ficam emocionadas e abraçam a artista, que esbanja carisma. “Amiga você é espelho para muita gente. Não é só na música não”, comenta Carlinhos. “Ela é maravilhosa”, afirma uma das mulheres. “Tô arrepiado”, disse Carlinhos.

publicidade

Antes do encontro, Carlinhos e as trabalhadoras, que vieram do nordeste para trabalhar na mansão, conversavam na cozinha da casa sobre como receberiam Simone pela primeira vez. “Vocês não conheceram a Simone ainda, né?”, questionou. “Ainda não”, responderam. “Ela é uma pessoa muito gente boa”, completou ele.

Simone chegou com uma caixa de som tocando sua nova música de trabalho “Dois Tristes”. Tirullipa também chegou brincando com a turma, que caiu no riso. Depois, Deolane, que também mora no condomínio de em Alphaville, juntou-se à Simone, Carlinhos, Lucas Guimarães e Tirullipa.