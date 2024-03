Osasco abre nesta quarta-feira cadastro para 3º lote de ingressos do show de Ana Castela

A Prefeitura de Osasco abrirá a partir das 8h de quarta-feira (13) o cadastro para o 3º lote de ingressos do show de Ana Castela e É o Tchan, no site www.62anos.osasco.sp.gov.br. A informação foi divulgada hoje pelo prefeito Rogério Lins, nas redes sociais.

Os ingressos poderão ser retirados através da doação de 1 kg de alimento não perecível. Lins explicou que o cadastramento prévio é necessário para a retirada de um código. Depois, basta comparecer a um dos pontos de troca de ingressos com o código gerado ou com o CPF e o alimento.

Os shows da cantora Ana Castela e do grupo É o Tchan, serão realizados no estádio do Rochdale, neste sábado, dia 16 de março. A atração faz parte das comemorações do 62º aniversário de Osasco.