Osasco realiza 6º Magistral de Xadrez de 18 a 26 de março

De 18 a 26 de março, a Escola de Xadrez França Garcia e a Secretaria de Esporte de Osasco realizam o 6º Magistral de Xadrez. O evento será feito na biblioteca municipal, localizada na Avenida Marechal Rondon, 260, Centro.

Esta edição será realizada em memória de Toshinobu Tasoko, saudoso enxadrista da cidade. Participarão seis brasileiros e quatro estrangeiros, todos titulados.

A abertura oficial do evento será na segunda-feira (18), a partir das 14h30. Já as partidas acontecem a partir das 15h, com transmissão online pelas principais plataformas de xadrez.

A competição possibilitará a obtenção de normas de mestre e grande mestre internacional. Osasco será representada pelo GM Renato Quintiliano e pelo MN Vitor Carvalho.

Em 2022 foram realizados dois Magistrais em Osasco. Em fevereiro, Renato Quintiliano fez a 3ª Norma e o título de Grande Mestre em casa.