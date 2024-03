Sede do Mercado Livre, em Osasco, oferece capacitação gratuita para empreendedoras na sexta

O Mercado Livre e o Sebrae-SP realizam, na sexta-feira (15), em Osasco, o encontro “Vai Mulher” com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas [confira abaixo como se inscrever].

A programação conta com uma jornada para a transformação digital dos pequenos negócios, com a participação de lideranças do Mercado Livre e especialistas do mercado digital.

“Vamos apresentar um programa de ações para o desenvolvimento dessas mulheres participantes. Também haverá espaço para troca de conhecimentos, desenvolvimento de networking e acesso a capacitações gratuitas”, afirma Isabela Ribeiro, gestora de projetos no Sebrae-SP.

O evento de capacitação será realizado na sede da gigante do e-commerce, localizada na Avenida das Nações Unidas, das 9h às 12h. As inscrições podem ser feitas neste link.

SERVIÇO

Vai Mulher – Capacitação Sebrae-SP e Mercado Livre

Quando: 15 de março, das 9h às 12h

Local: Mercado Livre – Avenida das Nações Unidas, 3003, Bonfim, Osasco.

Inscrições: Empreenda Mulher Faça sua inscrição! (office.com)