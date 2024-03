Osasco Vôlei vai a Minas Gerais enfrentar as donas da casa nesta...

O Osasco Vôlei vai a Minas Gerais enfrentar as donas da casa nesta terça-feira (12), às 21h, em jogo válido pela nona rodada da Superliga de Vôlei Feminino.

O Minas é o 4º colocado da tabela, com 41 pontos, enquando o Osasco é o vice-líder, com 46.

Osasco e Minas se enfrentaram no primeiro turno, em janeiro, e deu Osasco, que venceu as mineiras no Liberatti por 3×1. Desde esse jogo, Osasco não perdeu mais na Superliga.

O jogo será transmitido pelo canal SporTV2.