Casa do Trabalhador de Barueri reúne 22 vagas de emprego nesta semana; salários de até R$ 3,8 mil

Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Barueri está com 22 vagas de emprego disponíveis para diversas funções com carteira assinada. Os salários variam entre R$ 1.481 e R$ 3.854, de acordo com o cargo.

publicidade

Há oportunidades para:

Auxiliar de limpeza

Atendente de restaurante

Auxiliar de estoque

Auxiliar de manutenção predial

Ajudante de motorista

Auxiliar financeiro

Ajudante de obras

Auxiliar de linha de produção

Empregado doméstico nos serviços gerais

Alimentador de linha de produção

Eletricista

Auxiliar técnico de instalações

Controlador de acesso

Operador de extrusora de borracha e plástico

Lavador de pratos

Diarista – serviços de limpeza

Mestre de obras

Motorista de caminhão

Pedreiro

Você sabe como se candidatar às vagas disponíveis no Portal do Trabalhador de Barueri? Confira abaixo:

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço, que é feito de forma rápida e gratuita pelo site. Com isso, as vagas podem ser encontradas pelos nomes dos cargos ou pelo ID.

publicidade

Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo, localizado na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro.

Quem não tiver acesso à Internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador. Mas, atenção, as cartas de encaminhamento são limitadas.

Confira mais informações sobre as vagas: