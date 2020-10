Começam obras de modernização e novo sistema de drenagem no calçadão de Osasco

Começaram nesta quarta-feira (28) as obras de modernização e novo sistema de drenagem no calçadão de Osasco. A Prefeitura planeja concluir o projeto no primeiro semestre do ano que vem. A meta é que esteja pronto até as celebrações pelo próximo aniversário da cidade, em 19 de fevereiro.

Um dos principais polos comerciais do país, o local deve ganhar cobertura e estrutura que permitirá o funcionamento do comércio no período noturno. O sistema de drenagem vai combater o problema dos alagamentos na área.

“Novo calçadão terá cobertura e sistema de drenagem para águas pluviais, e vai gerar mais de 4 mil novos empregos com o 3⁰ turno do comércio. A obra já começou e fica pronta em 2021”, declarou o prefeito Rogério Lins.

O projeto para a reforma foi definido no ano passado, por meio de um concurso. Além da cobertura, a proposta vencedora inclui uma praça em frente ao Osasco Plaza Shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e alterações no tráfego de veículos.

A Prefeitura afirmou que planejava tirar o projeto do papel no primeiro semestre deste ano, mas a pandemia de covid-19 atrasou a iniciativa.