Itaú tem 2 mil vagas de emprego abertas para home office

O banco Itaú está com 2 mil vagas de emprego abertas para interessados em home office. Há vagas para iniciantes e especialistas, que poderão ser preenchidas até o começo de 2021 por meio de processo seletivo remoto e entrevistas via chamada de vídeo.

publicidade

Entre as oportunidades estão analista de inteligência de negócios (prevenção de fraudes), gerente de negócios, gerente de relacionamento digital, arquiteto de soluções, engenheiro de software, cientista de dados, engenheiro de dados, analista de telemetria, consultor comercial, executivo comercial e advogado secretário.

Para a função de analista de negócios, o interessado deve ter conhecimento avançado de Java, SQL e Python, R ou SAS. Conhecimentos em negócios digitais e processos e ferramentas de prevenção a fraudes são diferenciais.

publicidade

O cargo de advogado secretário exige que o candidato tenha experiência e domínio em secretariado, habilidade escrita e de raciocínio lógico para construção de pareceres, além de atuação colaborativa e de cocriação com o time para atender aos projetos da área.

Para a função de corretor de seguros, é necessário estar cursando o último semestre ou ter concluído a graduação, experiência em venda consultiva por telefone e presencial e experiência com vendas.

publicidade

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, vale refeição e vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, previdência privada e descontos em produtos. Os benefícios variam de acordo com a função.

Programa de Estágio Auditoria Itaú

O Itaú também está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Corporativo Auditoria, com duração de até dois anos. O processo seletivo é composto por testes online, dinâmicas e entrevista com gestor.

Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias, além de cursar a partir do segundo ano de faculdade, nos cursos de administração, análise de sistemas, ciência atuarial, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia, estatística, matemática ou tecnologia da informação.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, além de convênio Gympass. “Buscamos estudantes que estejam abertos à aprendizagem, novos desafios, compartilhamento de ideias e que colaborem para a mudança de liga com muita inovação”, destaca a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego para home office e estágio no Itaú

Os interessados em participar do processo seletivo para as oportunidades em home office do Itaú devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga desejada e se inscrever online. Para as oportunidades de estágio, também é necessário acessar o site de vagas do Itaú neste link.

…