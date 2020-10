Inscrições abertas para estágio em multinacional com bolsa de R$ 1,7 mil em Itapevi e SP

Estão abertas até o dia 16 de novembro as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da multinacional alemã Henkel, que reúne marcas e tecnologias em adesivos e cosméticos. As vagas são para as cidades de Itapevi, São Paulo e Jundiaí, com bolsa de R$ 1,7 mil, além de benefícios.

publicidade

As vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Engenharias, Química, Economia, Direito, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior ou áreas afins. Estudantes que passam a cursar o penúltimo ano em 2021, em qualquer universidade, podem se candidatar.

É necessário residir no estado de São Paulo e ter disponibilidade para estagiar entre 20 e 30 horas semanais, divididas em 4 ou 6 horas diárias, respectivamente.

publicidade

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio no valor de R$ 1.700,00, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ônibus fretado ou estacionamento no local, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), décima terceira bolsa-auxílio e férias remuneradas.

O Programa de Estágio da Henkel tem duração de dois anos, com início em janeiro de 2021. Nos meses de novembro e dezembro deste ano serão realizados o processo de seleção, dinâmicas e escolha dos novos estagiários. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas neste site.

publicidade

“Queremos fortalecer o quadro de funcionários da Henkel com perfis mais diversos, a fim de proporcionar um ambiente mais colaborativo e aberto à inovação e criatividade. Sabemos que esse é só o começo de uma longa jornada, e o Programa de Estágio de 2021 é parte dela”, explica o Head de Recursos Humanos para América Latina Sul (Brasil, Argentina e Chile) da Henkel, Ivan Mejia.

Inscrições:

Programa de estágio da Henkel // Vagas em Itapevi, São Paulo e Jundiaí // Inscrições até 16/11 no site www.ciadeestagios.com.br/.