Comédia gratuita com Ellen Rocche será atração da Praça das Artes de Barueri no dia 19

Comédia gratuita com Ellen Rocche será atração da Praça das Artes de...

O teatro da Praça das Artes de Bareuri traz no dia 19, às 20h, a peça “Quem vai ficar com Juca?”, como Ellen Rocche no elenco.

Na comédia, um casal em crise, rumando para a iminente separação, depara-se com um dilema perturbador: quem vai ficar com Juca, o simpático doguinho caramelo que integra a família? A partir desta situação, uma série de desdobramentos surpreendentes se materializam, ao ponto do cachorro cuja guarda é disputada ganhar voz e pedir a palavra para tentar colocar ordem na casa.

A comédia romântica que traz também no elenco Guilherme Chelucci e André Kirmayr.

A entrada é gratuita (limite de 2 ingressos por CPF) e os interessados devem garantir seu ingresso antecipadamente no site MegaBilheteria.com ou na bilheteria da Praça das Artes (Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos) nos dias 18 e 19 de dezembro, das 15h às 19h.