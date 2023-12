Barueri: Casa do Trabalhador tem vagas de marceneiro, balconista, babá e outras; salários de até R$ 3 mil

Barueri: Casa do Trabalhador tem vagas de marceneiro, balconista, babá e outras;...

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 25 vagas de empregos disponíveis entre terça-feira (12) e a próxima segunda-feira (18). Há oportunidades para marceneiro, babá, atendente balconista e outras (confira todas as vagas abaixo).

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador de Barueri (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

Confira todas as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri nesta semana: