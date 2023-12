Sesc Osasco traz o circo para a programação de dezembro

Em dezembro, o Sesc Osasco traz o Circo Nosso de Todo Dia, com apresentações gratuitas dos bonecos gigantes da Cia. Pia Fraus.

O premiado grupo apresenta os espetáculos “Gigantes de Ar” e “Gigantes Modernistas”, além de uma oficina de criação de bonecos, na lona do Circo Escola Picadeiro (Av. Visc. de Nova Granada, 513 – Centro, Osasco).

Após os eventos, serão promovidos bate-papos do público com os artistas.

Veja a programação gratuita:

Sexta-feira (15), às 15h – Criação de Bonecos

Oficina com utilização de materiais recicláveis, apresentando formas simples e divertidas para confecção de bonecos. Vagas limitadas. Inscrições no site do Sesc.

Sábado (16), às 16h – Gigantes do Ar

Espetáculo com infláveis inspirado nas apresentações populares de circo-teatro e nos animais de circo e seus amestradores.

Retirada de ingressos no local 30 minutos antes do início do espetáculo. Livre.

Domingo (17), às 18h – Gigantes Modernistas

Espetáculo propõe um mergulho no movimento modernista, utilizando-se de infláveis e bonecos de grandes proporções.

Retirada de ingressos no local 30 minutos antes do início do espetáculo. Livre.