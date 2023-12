Jovem de 18 anos é morta a facadas após discussão em Cotia; principal suspeito é preso

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de matar a vizinha, uma jovem de 18 anos, com golpes de faca, em Cotia. O crime aconteceu no início da noite deste domingo (10), no bairro Granja Carolina.

A polícia foi acionada e ao chegar no endereço, na rua Ijuí, se deparou com suspeito nos fundos de um terreno. Ele se rendeu após negociação com os policiais.

À polícia, ele relatou que discutiu com a vítima e partiu para cima dela com uma faca. A jovem foi atingida na cabeça, no rosto e no tronco, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no DP de Cotia, que continua com as investigações.

Com informações do R7