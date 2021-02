Comerciante é investigado após oferecer 1 ano de churrasco grátis pela morte de Doria

O dono de uma churrascaria entrou na mira da Polícia Civil após colocar, na porta do estabelecimento, uma placa com a mensagem: “1 ano de churrasco grátis para quem matar o João Doria Jr”.

Ricardo Sodate, dono da churrascaria La Casa de Parrilla, na Vila Mariana, na capital paulista, será investigado por incitação ao crime de homicídio, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.

Em meio a protestos de comerciantes contra as medidas restritivas impostas pelo governo do estado contra a covid-19, algumas têm se destacado pelo tom agressivo contra o governador João Doria.

Café grátis

No mês passado, o dono de uma cafeteria em Santos, no litoral paulista, viralizou após oferecer café grátis para quem xingasse o governador. “Café para quem gritar: ‘Doria, vai tomar no c*’”, dizia placa em frente ao estabelecimento Black Coffee And Roasters.

“Foi nossa forma de apoio ao protesto que estava acontecendo aqui em Santos por todos que de alguma forma foram impactados com as últimas medidas restritivas adotadas pelo governo e que afetam bares e restaurantes”, comentou um dos proprietários do estabelecimento, Fernando Ribeiro.