Revoltado com restrições, dono de cafeteria oferece café grátis para quem xingar Doria e viraliza

Após anúncio de novas restrições, placa na entrada do estabelecimento ganhou o seguinte aviso: “Café para quem gritar: ‘Doria, vai tomar no c*’”

Revoltado com as restrições impostas pelo governo estadual em meio ao aumento de casos de covid-19 no estado, o dono de uma cafeteria decidiu protestar de modo inusitado: oferecendo café grátis para quem xingasse o governador João Doria (PSDB), relata reportagem do portal “Folha Santista”.

Um dia após o anúncio de que o comércio não essencial não poderá funcionar aos fins de semana de 25 de janeiro a pelo menos 7 de fevereiro, o estabelecimento Black Coffee And Roasters, em Santos, no litoral paulista, escreveu, em uma placa na na porta, dia 23 de janeiro, o seguinte aviso: “Café para quem gritar: ‘Doria, vai tomar no c*’”.

A iniciativa viralizou nas redes sociais. Um dos proprietários do estabelecimento, Fernando Ribeiro, comentou sobre sua forma de protesto: “Ela (a placa) foi escrita no último dia 23. Foi nossa forma de apoio ao protesto que estava acontecendo aqui em Santos por todos que de alguma forma foram impactados com as últimas medidas restritivas adotadas pelo governo e que afetam bares e restaurantes. No dia 23 mesmo, apenas duas pessoas gritaram pessoalmente e ganharam o café. Outras gritaram, mas estavam passando de carro e não pararam”.

O inusitado protesto deve ser realizado mais vezes, com o apoio de parceiros, afirma o proprietário.