Comércios em Osasco, Barueri e região podem funcionar até meia-noite a partir de domingo (1°)

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (28) a ampliação do horário de funcionamento de comércios e serviços considerados não essenciais a partir de domingo (1°). Os estabelecimentos poderão funcionar entre 6h da manhã e meia-noite, com ocupação presencial de até 80% da capacidade.

A ampliação se deve às melhoras nos índices de saúde e à campanha de vacinação, que segue em todo o estado. “São Paulo teve uma queda substancial de casos, internações e, felizmente, de óbitos. Então continuamos passo a passo, flexibilizando de forma segura”, declarou Doria.

O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23h, com atendimento permitido até meia-noite. O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de um metro e respeito a protocolos de higiene estão mantidos.

Também foi anunciado o fim do toque de recolher durante as madrugadas. Além disso, seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, sob cumprimento de protocolos de higiene e distanciamento social.

Casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, entre outros eventos que geram aglomerações continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde.

As novas regras da fase de transição vão valer entre os dias 1 e 16 de agosto para os 645 municípios. A partir da segunda quinzena do próximo mês, a expectativa do governo estadual é eliminar todas as restrições de horário e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%.

