Escolas municipais de Osasco, Barueri e região retomam aulas presenciais na segunda-feira (2)

As escolas da rede municipal de ensino de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia se preparam para o retorno das aulas presenciais na segunda-feira, dia 2 de agosto, após um ano e quatro meses suspensas devido à pandemia de covid-19.

Em Osasco e Cotia, as unidades educacionais funcionarão inicialmente com 50% da capacidade. Já em Carapicuíba, o retorno gradual acontece com 35% dos alunos e a entrega de uniformes e kit de material escolar. Em Barueri, a retomada deve ser com a totalidade dos estudantes.

As prefeituras ressaltam que a volta das aulas presenciais acontece no momento em que todos os professores e funcionários da rede escolar já estão vacinados e preparados para receber e orientar os alunos sobre os cuidados de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

Além disso, as escolas foram preparadas com medidas de distanciamento social entre as carteiras, marcações, álcool em gel e a obrigatoriedade do uso de máscara por todos os alunos, professores e demais colaboradores.

A decisão de retomar as aulas no dia 2 de agosto foi tomada em conjunto com os prefeitos das cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), de acordo com o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB).

Já o prefeito de Osasco, Rogério Lins (podemos), explicou que, inicialmente, cabe aos pais decidirem se os filhos retornarão ou não à escola e adiantou que o retorno será desafiador. “Muitos pais tem nos procurado, preocupados com o comportamento das crianças e a preocupação pedagógica e já nos preparamos para acompanhar e suprir esses desafios”, explicou.

Outras cidades

Os alunos das escolas municipais de Itapevi retornaram às salas de aula no dia 21 de junho, com 50% da capacidade, também após a imunização dos professores.

Já a Prefeitura de Jandira, que não havia se pronunciado publicamente sobre o assunto, tem até a primeira semana de agosto para providenciar o retorno gradual das aulas. A medida cumpre determinação da liminar concedida à Promotoria de Justiça do município.

