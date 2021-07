Inscrições para Maratona do Enem com 500 vagas em Itapevi são prorrogadas

A Prefeitura de Itapevi prorrogou as inscrições para a Maratona do Enem 2021 até o dia 31 de julho. São oferecidas 500 vagas para estudantes que queiram fazer o cursinho preparatório oferecido gratuitamente no município.

São oferecidas 170 vagas para o período diurno (manhã), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h10, e 170 vagas para aulas noturnas (noite), também de segunda a sexta-feira, das 18h20 às 21h20.

Há também uma terceira turma aos sábados para os interessados que não puderem estudar de segunda a sexta-feira. São oferecidas 160 vagas, em aulas de período integral, das 8h às 16h20.

As aulas acontecerão em duas modalidades: online (para quem tem acesso à internet e computador) e presencial aos que não dispõem de acesso virtual. As aulas começam na segunda-feira (26) e vão até o dia 27 de novembro, no Cemeb Bemvindo Moreira Nery, Cohab.

O curso oferece aulas de matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, inglês, redação, quatro palestras e três simulados. Desde o ano passado, também foram acrescentadas aulas de filosofia e sociologia.

Para participar da Maratona do Enem, é necessário ser morador de Itapevi, estar cursando ou ter concluído o último ano do ensino médio, ter cursado o ensino fundamental ou médio em escolas da rede pública, ter o número da matrícula da edição de 2021 do Enem, além de informar se é canhoto ou pessoa com deficiência (PcD).

Inscrições na Maratona do Enem em Itapevi:

Os interessados devem realizar o cadastro online por meio do link https://is.gd/h10iEA. Já a matrícula presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74, Cohab). Mais de 300 estudantes já estão inscritos.

O estudante deverá ter inscrição validada no Enem 2020 e anexar digitalmente documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, será solicitado histórico escolar.

