Portal Pet reúne serviços oferecidos a animais de estimação em Barueri

O Portal Pet de Barueri já está no ar. A nova ferramenta lançada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e o Centro de Inovação e Tecnologia (Cit) reúne todos os serviços oferecidos para cães e gatos no município.

publicidade

No portal, o tutor pode fazer o Registro Geral Animal (RGA) de até 10 pets por endereço totalmente online. É importante lembrar que o morador de Barueri deverá possuir o Cadastro do Cidadão para que o registro seja concedido.

“O RGA online vai trazer muita facilidade para o munícipe, especialmente porque ele consegue cadastrar o animal sem precisar sair de casa, com a facilidade de acesso ao computador ou ao celular. Ele vai ter a possibilidade de atualizar os dados de seus pets, além da nova ferramenta que é a transferência”, diz o biólogo Ivan Vanderley Silva, diretor de Biodiversidade da Sema.

publicidade

Ainda segundo o diretor, por meio do RGA online, o tutor pode informar óbito, fuga ou se o animal foi entregue para outro tutor. Nesse caso, também é possível acompanhar o processo de transferência junto ao novo tutor do pet. “Essa é uma solução importante para que possamos gerenciar melhor os animais na cidade, saber quem realmente é o tutor daquele animal, especialmente no caso de fuga”, explica Ivan.

Mais serviços

publicidade

Outro serviço que será disponibilizado é o sistema de agendamento para os mutirões de castração de cães e gatos quando as vagas são disponibilizadas. Na aba do serviço, é possível ainda cancelar o agendamento ou imprimir a autorização de procedimento cirúrgico.

Outros serviços serão incluídos no Portal Pet em breve, segundo a administração municipal. Mesmo após o lançamento da ferramenta online, os atendimentos presenciais, por enquanto, serão mantidos.

“APROVEITANDO ESSE MOMENTO”// Pintor comilão curte fama após ser “expulso” de rodízio