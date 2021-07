Dia dos Pais: quem gastar R$ 200 ganhará R$ 50 de volta em lojas do Shopping União

O Shopping União de Osasco lançou uma campanha de Dia dos Pais que oferece cashback, dinheiro de volta, a clientes. A partir de R$ 200 em compras nas lojas ou quiosques aderentes, será concedido um cashback no valor de R$ 50, válido para a próxima compra a partir de R$ 100 nas lojas ou quiosques participantes da promoção.

A ação ocorre entre os dias 29 de julho e 8 de agosto ou enquanto durarem os benefícios disponíveis. Os vouchers de cashback podem ser utilizados até o dia 18 de agosto.

Para participar é simples, o cliente tem três maneiras para se cadastrar na promoção: no balcão da Promoção, localizado no Piso Autonomistas do Shopping.; por meio do aplicativo Connect Shopping, escolhendo o Shopping União de Osasco e seguindo todo o passo a passo; ou pelo WhatsApp nº (011) 94232-7782, com envio de foto das notas fiscais.

Para utilizar o benefício do cashback, basta apresentar o voucher virtual nas lojas participantes e efetuar uma compra mínima de R$ 100. Para obter novo cashback, é preciso utilizar primeiro o anterior conquistado.