Governo paulista projeta nova rodovia que ligará a Capital ao Porto de Santos

O estado de São Paulo deve ganhar em alguns anos uma nova rodovia ligando a Capital ao Porto de Santos. O Governo paulista escolheu, por meio da Manifestação de Interesse Público (MIP), dois projetos que considera viáveis para a construção da Linha Verde, como foi batizado o projeto.

As empresas que apresentaram as propostas vencedoras terão quatro meses para se aprofundarem nos estudos, que serão analisados na etapa seguinte. Os resultados da MIP, aberta em março deste ano, foram publicados no Diário Oficial de terça-feira (20).

O secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, afirma que o novo corredor multimodal no eixo Planalto/Baixada pretende ser uma alternativa inteligente, sustentável e moderna para o escoamento de toda a produção nacional. “Investir em novas tecnologias é a solução para melhorar a infraestrutura do nosso país e dar mais agilidade ao escoamento da produção nacional sem impactar no meio ambiente e no custo dos transportes”, afirmou.

O plano é que este corredor logístico faça a conexão do Rodoanel à Margem Esquerda do Porto e à Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Além disso, há também a possibilidade de se criar um novo acesso ao litoral paulista, o que pode melhorar o fluxo do sistema Anchieta/Imigrantes e permitir viagens mais rápidas e seguras.

O Governo de SP espera que a nova rodovia permita, ainda, a sustentabilidade ambiental com a compensação de emissões de gás carbônico decorrentes da operação, veículos com energia limpa, iluminação com energia solar, sistema de monitoramento inteligente e integração com o Centro de Controle.

Nova Matriz Logística

A Linha Verde faz parte de um grande projeto da Secretaria de Logística e Transportes para criar uma nova matriz logística no Estado de SP. “Já criamos as condições para esta remodelação. Estamos investindo mais de R$ 4 bilhões nas rodovias, também na hidrovia e na concessão dos aeroportos. Soma-se a isso o projeto da Linha Verde, que vai alavancar a economia, já que boa parte do PIB Nacional passa pelo Porto de Santos”, concluiu João Octaviano Machado Neto.

Porto de Santos

Além de ser o maior da América Latina, o Porto de Santos tem importância vital na economia não apenas de São Paulo, como de todo o país. O Porto é responsável por 15% do volume de carga comercializada no Brasil, 28% do volume monetário e 43% dos contêiners no país. Do terminal, saem os principais produtos exportados brasileiros, como soja e carne.