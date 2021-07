Carro clonado que gerava dor de cabeça ao dono da placa há 3 anos é apreendido em Osasco

Nesta quinta-feira (22), um carro estacionado de forma irregular na região central de Osasco chamou a atenção da Guarda Civil Municipal e levou ao fim da dor de cabeça do dono de um carro em Paranapanema, no interior paulista, que já durava três anos.

publicidade

Os GCMs de Osasco fizeram a checagem da placa e constataram que havia uma queixa de clonagem. Em contato com o dono do veículo do qual a placa havia sido clonada, ele informou que o carro apreendido em Osasco já havia lhe causado diversos problemas, como multas, há três anos.

O condutor do carro clonado e o veículo foram levados à delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.

publicidade

Blitz

No mesmo dia, a GCM de Osasco realizou um bloqueio na Rua Antônio Russo, no Jardim Santo Antônio, além de rondas pelo bairro do Jaguaribe, que resultaram na apreensão de três motocicletas. As operações servem para inibir assaltos e capturar suspeitos por roubos.