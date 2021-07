“Vai pagar pelo que fez”, diz irmão da “Princesa da Cracolândia” presa em Barueri

Lorruam Bauer, irmão de Lorrayne, a “Princesa da Cracolândia” que foi presa nesta quinta-feira (22), em Barueri, disse que a família “não vai passar a mão na cabeça” da jovem de 19 anos.

publicidade

“Ela sempre teve vida boa, uma família boa, que apoiou e deu conselhos. Mas ela se envolveu com pessoas erradas nesses últimos tempos e acabou tomando escolhas erradas. Agora ela vai pagar pelo que fez. A gente, a família dela de maneira alguma vai passar a mão na cabeça dela”, declarou Lorruam aos seus mais de 46 mil seguidores, no Instagram.

O irmão de Lorrayne também mandou um recado para quem usou as redes sociais para fazer “chacota” com a situação a qual a família está enfrentando após a prisão da “Princesa da Cracolândia”. “Pode fazer, eu desejo tudo em dobro para vocês. A vida está aí para mostrar que o que você faz, você paga. Do mesmo jeito que ela está pagando, você que desejou mal, você que fica feliz pela queda dos outros, você também vai pagar”, completou o jovem.

publicidade

Lorrayne já cumpria prisão domiciliar para a qual havia sido liberada pela Justiça por ter uma filha bebê. De acordo com a Polícia Civil, mesmo cumprindo pena em casa, a jovem continuou a traficar drogas.

A jovem, que ostentava viagens e bens nas redes sociais, onde tinha mais de 30 mil seguidores, admitiu que traficava drogas e informou aos policiais onde armazenava os entorpecentes que vendia, segundo a polícia. No local, foram encontrados crack, cocaína, maconha e lança-perfume, ainda de acordo com a Polícia Civil.

publicidade

NÃO RESISTIU E MORREU// Motorista é esfaqueado pela companheira ciumenta em Carapicuíba