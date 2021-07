Motorista é esfaqueado pela companheira ciumenta em Carapicuíba

O motorista Luan da Silva Machado, de 26 anos, foi morto a facadas pela mulher, em Carapicuíba. A família da vítima afirma que Luan já teria sido ameaçado pela companheira, que tinha ciúmes doentio.

O crime teria ocorrido após uma festa que acontecia em frente a residência onde o casal morava. Luan foi atingido no pescoço por um golpe de faca disferido por Helen, 27. “Ele estava com uma blusa e como estava frio, vestiu outra e saiu. Nisso, ela foi e deu [a facada] no pescoço dele”, contou a irmã do rapaz, ao “Cidade Alerta”, da Record TV.

A família da vítima diz que o relacionamento do casal era conturbado e que Helen já havia ameaçado o companheiro. Meses antes, Luan teria terminado o relacionamento, mas Helen o procurou para dizer que esperava um filho e ele decidiu reatar. “Ela ligava e falava que se ele terminasse com ela, ela iria matar ele”, contou a irmã de Luan, à reportagem da Record TV.

Os familiares de Helen teriam alegado que ela agiu em legítima defesa após ter sido agredida por Luan. Já os parentes da vítima dizem que o rapaz foi pego de surpresa e não teria tido chances de se defender. “Ninguém esperava isso. Ela esperou ele sair e veio falar pra nós que foi em legítima defesa. Como?”, questionou a irmã de Luan.

Helen não foi mais vista desde a noite do crime. “Eu queria que ela aparecesse e pagasse pelo que ela fez, mas ela está desaparecida”, lamentou a irmã da vítima, que pede por justiça. O caso foi registrado no 2° DP de Carapicuíba.

(Com informações do Cidade Alerta)