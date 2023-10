Como pagar a Zona Azul em Osasco pelo novo aplicativo

Já está em funcionamento na cidade de Osasco o novo aplicativo para pagamento de Zona Azul. A nova empresa de gestão de estacionamento rotativo substitui a Digipare.

Apesar da recente mudança de gestão, o horário de funcionamento do estacionamento rotativo em Osasco continua o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O período máximo permitido na mesma vaga é de duas horas. Já a tarifa varia entre R$ 1,45 (período mínimo de até 30 minutos) e R$ 5,80 (até 120 minutos). Os motoristas podem pagar pelo estacionamento rotativo com moedas; via aplicativo, no qual é possível colocar créditos para utilização; ou ainda por meio de cartão recarregável.

O novo app “Auto Parque Pay” está disponível para download gratuitamente para sistemas Android e iOS. Após baixar o aplicativo, basta fazer um cadastro para começar a utilizar as facilidades e serviços oferecidos.

Mais informações podem ser solicitadas diretamente no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da nova empresa, que está localizado na avenida Marechal Rondon, 105, no Centro de Osasco, ou por telefone (11) 3682-6150.

Ainda tem saldo no Digipare? Saiba como solicitar o reembolso:

O motorista que tiver saldo no aplicativo da Digipare pode solicitar o reembolso desse valor. Basta enviar um e-mail formalizando o pedido para [email protected], informando nome completo, CPF e uma chave Pix. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a empresa, no telefone 0800 941 3444.