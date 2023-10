Inscrições abertas para 31 vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi; bolsa de até R$ 1.400

Estão abertas as inscrições para 31 vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi, que oferece bolsa de até R$ 1.400. A seleção será feita em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O candidato precisa preencher seus dados pessoais e escolares no site do CIEE com login e senha. Depois, é necessário realizar a prova de múltipla escolha, que é gratuita, e envolve questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

Os candidatos escolhidos podem receber até R$ 1,4 mil de remuneração mensal, a depender do semestre que está cursando. Os estudantes do 1º ao 4º semestre receberão bolsa-auxílio de R$ 800. Esse valor passa para R$ 1 mil aos estagiários do 5º e 6º semestre e R$ 1,3 mil aos alunos do 7º semestre. Todos recebem auxílio-transporte de R$ 100 por mês.

Das vagas de estágio disponíveis, 10 são para contratação imediata na área de Administração de Empresas, 20 para quem cursa Direito, além de 1 de Engenharia Civil.

Também estarão abertas vagas para cadastro reserva nos cursos de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Artes Cênicas, Educação Física, Música, Redes de Computadores, Tecnologia da Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental.

O gabarito da prova será divulgado no dia 31 de outubro. A publicação da lista de classificação definitiva está prevista dia 28 de novembro nos sites da Prefeitura (http://www.itapevi.sp.gov.br) e do CIEE (http://portal.ciee.org.br).

