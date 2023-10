Quinta-feira terá seleção em Carapicuíba para 400 vagas em logística com salário de R$ 1.650

Na quinta-feira (19), será realizada em Carapicuíba uma seletiva para preencher 400 vagas temporárias de emprego na função de auxiliar de operações em logística, com salário de R$ 1.650. As oportunidades são para trabalhar no Tamboré, em Barueri.

O nome da empresa contratante não foi divulgado. Já a seleção será feita por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, às 8h (dentro do Ganha Tempo localizado no subsolo do Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149).

Apesar de ser contratação temporária, há oportunidade de efetivação. Os candidatos não precisam ter experiência no cargo. Os requisitos exigidos são: ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

No mesmo dia e local, além da seleção, acontece a aprovação, realização de exame médico e entrega de documentos. Os candidatos devem levar documentos pessoais e currículo atualizado.