Concessionárias estimam que mais de 2 milhões de veículos deixem a região nos feriados da Proclamação da República e Consciência Negra

As concessionárias responsáveis pelo sistema Castello/Raposo e Rodoanel prevêm que cerca de 2.183 milhões de veículos deixem a região nos feriados de quarta-feira (15/11 – Proclamação da República) e segunda-feira (20/11 – Consciência Negra).

publicidade

No Sistema Castello/Raposo o fluxo será de aproximadamente 783 mil veículos. Já no Rodoanel a estimativa é que 1.405.570 veículos trafeguem pelo trecho oeste entre a 0h de quarta-feira (15) e 24h de segunda-feira (20).

Na Castello Branco e Raposo Tavares, na quarta-feira (15) a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 8h às 10hh. Na sexta-feira (17), o fluxo deve ser intenso das 16h às 21 horas. No sábado (18), a maior movimentação dos veículos está prevista das 7h às 12. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital na segunda (20), das 15h às 21h.

publicidade

No Rodoanel Mario Covas está previsto movimento intenso na sexta-feira (17), das 16h às 20h. Nos demais dias, a expectativa da concessionária é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

publicidade