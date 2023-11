Sexta-feira (17) tem circo de graça em Itapevi

Na sexta-feira (17), Itapevi três apresentações gratuitas do Circo Spacial. A iniciativa é da Prefeitura por meio do ProAc (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo.

As apresentações serão às 11h, 15h e 17h no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei – Cidade Saúde). Os interessados devem solicitar o ingresso gratuito pelo site da Bilheteria Express.

É permitido um ingresso por CPF. Recomenda-se chegar com, pelo menos, 30 minutos de antecedência.

