Prefeitura de Carapicuíba inaugura Campo do Bahia com show neste domingo (19)

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura neste domingo (19), a partir das 10h, o Campo do Bahia, que fica no Jardim Ana Estela (Rua General Carneiro, 802).

O equipamento público contas com com gramado sintético, vestiários, banco de reservas, alambrado e asfalto nas ruas do entorno da comunidade.

A inauguração será animanda por brinquedos infláveis para as crianças e shows com os grupo Introdução e Forró Saborear, a partir das 14h.

