A cidade de Carapicuíba deve ganhar o primeiro parque aquático público nos próximos meses. A informação foi divulgada pelo prefeito Marcos Neves (PSDB), no fim de semana, nas redes sociais.

publicidade

Segundo o prefeito, o parque aquático ficará localizado no Parque do Planalto, e conta com tobogã, balde d’água gigante, entre outros brinquedos. “Tudo gratuito para a nossa população”, afirmou.

Marcos Neves disse que o espaço será inaugurado em dezembro deste ano.

publicidade