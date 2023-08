Concretagem da fundação da nova ponte Guilherme de Almeida, em Barueri, inicia segunda fase hoje (31)

Começa hoje (31), às 20h, a 2ª etapa da concretagem do maior bloco de fundação da nova ponte Guilherme de Almeida, em Barueri. A obra está na altura do km 25 Rodovia Castello Branco, no sentido oeste. A primeira etapa foi realizada no dia 24 de agosto e compõe as obras de ampliação das marginais da rodovia entre o km 22,5 e o km 27.

A estimativa é que a operação dure 12 horas.

Segundo a Viaoeste, concessionária responsável pela obra, a quantidade de concreto prevista para a 2ª etapa do bloco, que contempla uma camada de 2 metros, é de cerca de 722 m³ com volume de lançamento de 64 m³ por hora.

Ainda de acordo com a empresa, serão utilizados 90 caminhões tipo betoneira e duas frentes de concretagem composta com dois caminhões bomba em atividade simultaneamente e mais um caminhão bomba reserva que será posicionado próximo ao local onde será realizada a operação.

A concessionária fará a interdição de uma faixa da Av. Dib Sauaia, na altura da praça José Carlos Sandorfy, em virtude do tráfego local da região.

