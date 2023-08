Stand up com Murilo Couto, Carlos Alberto de Nóbrega e apresentações musicais são atrações deste fim de semana em Barueri

Stand up com Murilo Couto, Carlos Alberto de Nóbrega e apresentações musicais...

A programação para este fim de semana em Barueri está repleta de atrações no Centro de Eventos e na Praça das Artes. Nesta quinta-feira (31), o Quinteto de Cordas da cidade se apresenta gratuitamente, às 19h.

Na sexta-feira (1º), Carlos Alberto de Nóbrega e Matheus Ceará levam “O Show É Nosso” de stand up comedy para a Praça das Artes, às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

Já no sábado (2) tem mais stand up, desta vez, no Centro de Eventos de Barueri, com Murilo Couto. Os interessados podem comprar o ingresso neste link.

O show musical “Canções de Amores Paulistas”, com Alaíde Costa e Eduardo Santhana, fecha a programação cultural deste final de semana na cidade. O evento tem entrada gratuita e acontece na Praça das Artes.

Endereços

Centro de Eventos: Avenida Sebastião Davino do Reis, 672 – Jardim Tupanci;

Praça das Artes: Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.