O Osasco Vôlei vai à capital de São Paulo nesta quinta-feira (31) enfrentar as donas da casa, o Pinheiros, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Divisão Especial 2023. A partida será no Poliesportivo Henrique Villaboim (Rua Hand Nobiling, s/n°), às 18h30, com transmissão do SporTV 2.

O Osasco, em dois jogos, está com 100% de aproveitamento: venceu o São Caetano por 3 sets a 0, e também o Campinas, pelo mesmo placar.