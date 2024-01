Concurso Miss e Mister Melhor Idade de Osasco abre inscrições

Começam nesta quinta-feira (1º) e vão até o dia 8 de março as inscrições para participar do concurso Miss e Mister Melhor Idade de Osasco, edição 2024. Podem participar homens e mulheres com idade a partir de 60 anos e que sejam moradores da cidade.

O evento é realizado pela Secretaria de Assistência Social com o objetivo de proporcionar uma participação efetiva dos idosos na sociedade, incentivando a prática de atividades culturais, esportivas e de lazer, conforme assegura o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer no dia 12 de abril, a partir das 18h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, localizado na avenida Visconde de Nova Granada, número 513, no Km 18, e será aberta ao público.

Para se inscrever é necessário apresentar RG e comprovante de endereço em um dos endereços abaixo:

Inscrições para participar do Miss e Mister Melhor Idade 2024:

Centro de Atenção à Terceira Idade – CATI

Rua Dom Ercílio Turco,180 – Bela Vista / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Telefone: (11) 2183-6736 / (11) 93727-1025

Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Telefone: (11) 3654-2897 / (11) 96469-0575

Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Tel.: (11) 3654-2912 / (11) 95161-2805

Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Tel.: (11) 3685-0509 / (11) 95446-2354

Rua Vitório Tafarello, 578 – Km 18 / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Tel.: (11) 3607-1419 / (11) 3607-2346 / (11) 98616-4405

Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior/ De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Tel.: (11) 3602-0390 / (11) 3656-7570 (11) 98288-1341

Avenida Padroeira, s/nº – Jardim Padroeira / De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h/ Tel.: (11) 3608-3039 / (11) 97160-7315

Rua Martin Afonso, 244 – Jardim Piratininga/ De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h/ Tel.: (11) 3656-4509 / (11) 96176-8271 / 96513-8085

Rua Águas de Lindóia, 425 – Jardim Rochdale/ De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h / Tel.: (11) 3691-8074 / (11) 96633-5831

Rua Marte, 50 – Jardim Santo Antônio/ De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h/ Tel.: (11) 3699-4201 / (11) 3685-1989 / (11) 95428-7679

Avenida Sarah Veloso, 299 – Jardim Veloso/ De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h/ Tel.: (11) 3692-5952 / (11) 3609-8826 / (11) 95953-5452