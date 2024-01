Jiu-Jitsu de Osasco conquista 10 medalhas em duas competições

A equipe de Jiu-Jitsu de Osasco participou de duas importantes competições da modalidade entre os dias 26 e 28 de janeiro, o Campeonato Mundial Nogi CBJJE e do Campeonato Taça São Paulo CBJJE, ambos realizados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os osasquenses conquistaram 10 medalhas, sendo 6 na primeira competição e quatro na segunda.

As competições reuniram 2.348 atletas de 39 cidades, sendo sete atletas de Osasco, todos representantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Os atletas da cidade consquistaram 4 ouros e 2 pratas no Mundial Nogi CBJJE e outros 3 ouros e 1 bronze na Taça São Paulo CBJJE.

“Estamos muito felizes com o crescimento do Jiu-jitsu em nossa cidade. O número de atletas contemplados com a bolsa mais do que dobrou este ano na modalidade. É com orgulho que levamos nossa cidade ao pódio”, disse a atleta Natália Nespatti.

Resultados individuais no Mundial Nogi CBJJE

Anna Clara Pinheiro Leite – Faixa Branca – Pesadíssimo – campeã;

Camila dos Santos Guerra – Faixa Preta Master 1 – Pena – campeã;

Lívia Félix – Faixa Roxa – campeã na categoria e vice no absoluto;

Natália Nespatti – Faixa Preta – Master 1 – Médio – campeã;

Wellington Dias da Conceição – Faixa Roxa – Master 1 Pesadíssimo – vice-campeão.

Resultados individuais na Taça São Paulo CBJJE

Anna Clara Pinheiro Leite – Faixa Branca – Pesadíssimo – campeã;

Bayron Rezende – Faixa Marrom – campeão;

Osvaldo Bonfim de Souza – Faixa Preta – Master 1 – Meio Pesado – campeão;

Wellington Dias da Conceição – Faixa Roxa – Master 1 Pesadíssimo – terceiro lugar.