GCM de Itapevi terá novo comandante nesta quinta-feira (1º)

Está marcada para esta quinta-feira (1º), às 9h, na Câmara Municipal, a posse do novo compandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, Humberto Araújo Mendes da Silva.

O novo comandante entra no lugar de Adailton Santos Moura, que ficou no posto por 10 meses, comandando 212 agentes. Araújo já esteve no comando da GCM de Itapevi entre os anos de 2017 e 2021.

Segundo nota da Prefeitura, uma das missões de Araújo é trabalhar em conjunto com as polícias Civil e Militar no município para redução dos índices criminais em Itapevi.

Na corporação desde julho de 2000, Araújo tem 44 anos e é guarda de carreira de primeira classe. Ingressou na corporação aos 20 anos. Em 2009, participou da geração do Canil da GCM, onde ficou como coordenador em até 2016.