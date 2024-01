Ladrão é morto por policial de folga durante assalto a ônibus em Carapicuíba

Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus terminou com um bandido morto, em Carapicuíba, na noite de segunda-feira (29). O criminoso foi baleado por uma policial de folga que estava entre os passageiros do coletivo.

publicidade

O meliante entrou no ônibus com uma faca e anunciou o assalto, na avenida Inocêncio Seráfico. Ele chegou a recolher o dinheiro do caixa e seguiu para roubar os pertences dos passageiros. Nesse momento, foi surpreendido pela policial, que reagiu.

A ocorrência deixou o motorista e passageiros assustados, mas ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba.

publicidade

Com informações da Record TV