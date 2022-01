Concurso público da Prefeitura de Osasco abre 160 vagas na Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Osasco publicou nesta semana o edital do concurso público com 160 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM). As inscrições serão abertas no dia 1° de fevereiro.

São 80 vagas para homens e 80 para mulheres. Para participar do concurso público da Guarda Civil Municipal de Osasco, é necessário ter o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou superior.

A remuneração é de R$ 1.309,02 mais 80% adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), cesta básica e vale-transporte. A jornada semanal é de 40 horas, sujeito a escalas de revezamentos e plantões.

Os candidatos realizarão prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; prova de aptidão física e avaliação psicológica. Todos os exames serão aplicados em Osasco.

Como se inscrever no concurso público da Guarda Civil Municipal de Osasco:

As inscrições serão abertas no dia 1° de fevereiro e vão até 10 de março, exclusivamente no site da Fundação VUNESP, organizadora do concurso público. A taxa de inscrição é de R$ 68,50. Leia o edital.

